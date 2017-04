C’était qui, le «patron»?

Le nuage de suspicion flotte encore et toujours. L’éthique élastique du Parti libéral du Québec (PLQ) sous Jean Charest est un boulet dont Philippe Couillard est incapable de se défaire.

Lui-même ministre sous M. Charest et plusieurs de ses propres ministres venant du même sérail, M. Couillard joue au Ponce Pilate, mais les soupçons entourant son parti sont têtus.

Comme le rapporte notre Bureau d’enquête, «Jean Charest et l’ex-grand argentier libéral Marc Bibeau ont fait l’objet de surveillance policière jusqu’en 2016 dans le cadre d’une enquête sur les liens entre le financement politique et l’octroi de contrats publics».

On parle d’une enquête toujours en cours en matière de corruption et d’abus de confiance. Sans compter les allégations tenaces de copinage partisan. Or, ce boulet atteste surtout d’une œuvre inachevée – celle de la commission Charbonneau. Une commission capable de frapper au municipal, mais timide sur le provincial.