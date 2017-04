Charmer le dindon sauvage

Dès samedi, les nemrods pourront tenter de déjouer le dindon sauvage, ce grand gallinacé méfiant à la vue perçante.

Les amateurs qui chasseront dans les zones 3, 9, 11, 12, 13, 15, 26 et 27 auront 12 jours pour arriver à leurs fins. Ceux qui exploiteront les zones 4, 5, 6, 7, 8, 10 auront 10 jours de plus, soit 22 au total. L’activité de prélèvement sera permise à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi.

Chaque détenteur de permis pourra capturer deux dindons sauvages avec barbe. Il faudra toutefois que le deuxième gibier ailé soit attrapé dans la zone 4, 5, 6, 7, 8 ou 10.

Bien qu’il soit possible avec de la chance d’intercepter un mâle, ce sont habituellement les adeptes qui ont pris le temps de localiser les oiseaux ciblés et d’apprendre les bonnes vocalises, qui ont de meilleurs résultats.

Une passion

Jean-Pierre Inkel, de Sainte-Martine, pourchasse les dindes depuis plus d’une vingtaine d’années. Il pratique sa passion aussi dans l’État de New York et en Ontario. Au fil des temps, ce spécialiste a même participé à des prélèvements expérimentaux et à des relevés d’inventaires de population.

On retrouve quatre types d’appeaux sur le marché, soit le diaphragme, la boîte à bouton poussoir, l’ardoise à friction et la boîte à friction. Afin d’amener sa passion à un niveau supérieur, depuis une décennie, M. Inkel se fabrique des boîtes à friction artisanales perfectionnées, qu’on appelle aussi «box call». Ses Turkékel Call sont maintenant offerts dans trois provinces canadiennes.

Entretien

Lorsqu’on se sert d’une «box call», il faut appliquer un peu de craie, sans cire, pour obtenir une bonne friction et ainsi améliorer la qualité sonore. Pour optimiser les sons, M. Inkel indique qu’il faut enlever chaque jour la craie que l’humidité aurait pu altérer sur la palette et sur le dessus des cloisons de la boîte. Pour y arriver, il frotte doucement son appareil sur le sens de la longueur avec du papier sablé #150. Il réapplique ensuite de la craie juste avant d’aller chasser. Il sécurise l’appeau en y installant un gros élastique pour que la palette ne se déplace pas dans tous les sens, qu’elle émette des bruits indésirables et pour éviter qu’elle ne s’abîme.

Sur le terrain

Une heure avant l’aube, M. Inkel tente de localiser le dortoir des dindons en émettant des cris de localisation qui imitent une corneille, une chouette rayée ou un coyote. S’ils sont dans les parages, le chasseur pourra entendre le traditionnel chant du glouglou qui trahit leur position.

Il se sert ensuite de son Turkékel pour émettre deux ou trois cris de type PURR, puis il attend 30 secondes et recommence ce manège à trois ou quatre reprises. Ces appels doux et rassurants servent à créer un contact sonore avec les oiseaux. Afin de maximiser la qualité du son de votre appeau en condition de chasse, il faut se souvenir de ne jamais toucher aux côtés de votre appareil lors des appels et de prendre la palette seulement de côté, avec deux doigts, pour laisser la vibration faire son œuvre.

Il enchaîne en faisant un ou deux CUTT ayant pour mission de démontrer l’excitation d’une femelle et pour faire réagir les mâles prétendants afin qu’ils indiquent leur positionnement.

Lorsqu’un reproducteur se laisse entendre, il entreprend un dialogue avec ce dernier en émettant, aux trois ou quatre minutes, une série de huit ou neuf CUTT plus rapide, comme s’il s’agissait d’une poule surexcitée dans un poulailler. Il surenchérit avec une séquence de quatre ou cinq YELP qui est l’appel de la femelle durant la saison des amours.

Si le scénario va bon train et que vous entendez le mâle approcher, et que pour une raison ou une autre il freine ses déplacements, émettez quatre ou cinq GOBBLE pour laisser sous-entendre qu’il y a un autre concurrent dans les parages et ainsi le rendre plus agressif et jaloux.

Pour en savoir plus sur les différents appels expliqués et pour les entendre, rendez-vous sur YouTube via les adresses suivantes : https://youtu.be/5OkZIPj8prA, https://youtu.be/gMYFsn2LGCA, https://youtu.be/xgRM7cYFZR8 et https://youtu.be/70_K4k4S8UM . Vous pouvez aussi rejoindre Jean-Pierre Inkel en écrivant à jpinkel@outlook.com ou en composant le 450 427-7521

De tout pour tous