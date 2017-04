Clément Jodoin quitte le Canadien

Le Canadien de Montréal a annoncé mercredi avant-midi que l’instructeur-adjoint Clément Jodoin ne reviendra pas avec l’équipe la saison prochaine.

Dans un communiqué de presse, l’organisation concernée a précisé que l’homme de 65 ans l’avait avisé de ses intentions mardi.

«C'est avec tristesse, mais beaucoup de respect et d'appréciation que [le directeur général] Marc Bergevin et moi avons accepté la décision de Clément de mettre un terme à son association avec le Canadien. Après qu'on lui eut proposé de demeurer avec l'équipe, Clément nous a avisés de son désir d'explorer différentes avenues et de vivre de nouvelles expériences. Clément a connu un parcours remarquable de 12 années avec notre organisation», a indiqué l’entraîneur-chef Claude Julien.

«Les vastes connaissances et l'expérience de Clément étaient des atouts importants pour notre groupe d'instructeurs. Sa bonne humeur contagieuse et son éternel optimisme vont nous manquer. Je désire le remercier sincèrement pour son énorme contribution.»

Jodoin a agi comme adjoint pendant les cinq dernières campagnes, ainsi que de 1997 à 2001 et en 2002-2003. Il a également dirigé le club-école du Bleu-Blanc-Rouge en 2011-2012, lorsque celui-ci était situé à Hamilton. L’ancien pilote de l’Océanic de Rimouski et des défunts MAINEiacs de Lewiston dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a aussi travaillé comme assistant avec la formation canadienne au Championnat du monde junior.