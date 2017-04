FAULLEM, André



La famille Faullem a le regret de vous annoncer le décès de M. André Faullem, décédé le 19 avril 2017, à l'âge de 73 ans. Il était l'époux de feu Louise Paré et le fils de feu Joseph Faullem et de feu Georgette Turbide. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Henriette), Nadia, Ingrid (Etienne) et Francis; ses petits-enfants: Charles-Edmond, Félix-Antoine, Gabriel, Andréa et Christina. Il laisse également son frère: Gilles (Lise); ses soeurs: Lise (Bernard) et Nicole (Jacques) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par Jean, Michel et Pierre.à laLa famille recevra les condoléances à compter de 9h30 . Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Gatineau. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Gatineau et de Hull pour les bons soins prodigués.