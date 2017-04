Depuis le 17 juin 2016: 970 Canadiens ont eu recours à l’aide médicale à mourir

OTTAWA | Quelque 970 personnes ont eu recours à l’aide médicale à mourir au Canada, indique un rapport rendu public mercredi par le gouvernement fédéral.

L’aide médicale à mourir est offerte partout au Canada depuis le 17 juin. Au cours des six mois suivants, on compte 803 décès liés à cette mesure (cette statistique ne comprend pas le Québec). Il s’agit de 0,6 % de l’ensemble des décès au pays.

Les personnes qui y ont eu recours avaient en moyenne 72 ans. Environ 57 % des personnes étaient atteintes d'un cancer. Plusieurs cas de maladies neurologiques, de maladies cardiovasculaires et de maladies respiratoires ont aussi été rapportés.

«Ce premier rapport intérimaire brosse le portrait le plus complet à ce jour sur l'aide médicale à mourir au Canada. Je suis satisfaite des efforts de collaboration déployés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour diffuser aux Canadiens ces données critiques à propos d'une question très importante et délicate», a indiqué par voie de communiqué la ministre de la Santé, Jane Philpott.