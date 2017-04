Des baux dans la mire de l’UPAC

La police enquête entre autres sur les contrats de location conclus entre une entreprise de Marc Bibeau et des organismes publics sous le gouvernement libéral, a découvert notre Bureau d’enquête.

Ces découvertes ont été faites dans le cadre de l’enquête Mâchurer sur le financement politique illégal. Comme le révélait notre Bureau d’enquête lundi, les policiers tentent notamment de déterminer si Bibeau a tenté d’influencer son ami et ex-premier ministre Jean Charest.

Il n’est pas possible d’obtenir le montant des loyers que tous ces baux représentaient pour l’entreprise de Bibeau. En effet, nos nombreuses demandes d’accès à l’information sont très souvent refusées.

Notre Bureau d’enquête a pu obtenir les contrats liant la Société immobilière du Québec et les entreprises de M. Bibeau, mais les montants du bail en cours ont été caviardés. Au total, nous avons comptabilisé une quarantaine de contrats de location gouvernementaux dans des immeubles qui appartiennent à la firme de Bibeau, répartis à travers une vingtaine d’organismes provinciaux.

Par exemple, aux Galeries et au Carrefour de Saint-Hyacinthe, qui appartiennent à la compagnie de M. Bibeau, on trouve notamment des bureaux de la Régie du logement, de la Société d’assurance automobile du Québec, ainsi qu’une SAQ, un Centre local d’emploi et un Tribunal administratif du travail.