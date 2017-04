Des drones de plus en plus chargés

Les livraisons de contrebande dans les prisons à l'aide de drones sont plus fréquentes que jamais et de plus en plus imposantes. Tabac, drogues, cellulaires, montres intelligentes et même jeux vidéo tentent maintenant de franchir les murs par les airs.

«Aujourd’hui, les drones sont plus évolués, ça peut supporter des charges de 1,5 kg... Ça fait beaucoup de contrebande et c’est très lucratif», déplore Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

En quelques années, le phénomène des drones comme moyen de livraison de contrebande en prison a explosé.

Depuis avril 2016, le ministère de la Sécurité publique [MSP] a recensé 106 vols de drones autour des prisons québécoises, principalement à Montréal. C’est presque quatre fois plus que l’année précédente, où seulement 27 vols avaient été observés. Photo d’archives

Gros chargements

En plus de la hausse des livraisons par drones, les cargaisons sont aussi plus chargées.

En décembre 2015, les autorités avaient saisi un paquet de deux tubes de tabac.

Un an plus tard, des détenus tentaient de se faire livrer 11 cellulaires, 48 paquets de tabac, 10 batteries et un chargeur, tout ça en une seule fois.

«La contrebande permet d’alimenter le trafic et ça représente des risques, ça provoque de la violence, des groupes contrôlent le marché en prison et il y a des règlements de compte», soutient M. Lavoie.

Une des plus imposantes livraisons a été interceptée le mois passé, à l’Établissement de détention de Montréal. Les autorités ont saisi un colis contenant, entre autres, des cigares, 40 sachets et 18 cylindres de tabac, 6 cylindres de cannabis, 3 cellulaires et 7 montres intelligentes. Photo d’archives

Actions

Signe que la fièvre des séries commençait, les autorités avaient aussi saisi une copie du jeu NHL pour Xbox 360, révèle un document diffusé par le MSP.

«Il y a de plus en plus de livraisons réussies... On est un peu pris face à l’inaction du gouvernement», dit M. Lavoie.

Le ministère s’est toutefois défendu de ne pas agir devant cette problématique.

«Des mesures ont été prises pour exercer une meilleure surveillance», a réagi une porte-parole du MSP qui affirme qu’un plan d’action est en place.

Le ministère dit avoir privilégié un «ensemble d’éléments complémentaires» afin d’améliorer la sécurité, dont des fouilles des secteurs et des cours, l’installation de grillages ou la «surveillance dynamique».

«La solution [...] réside dans l’interaction des différentes mesures de sécurité mises en place», a expliqué le MSP.

Mais, pour M. Lavoie, le gouvernement doit en faire plus.

«Le phénomène va aller en empirant, parce que les drones sont de plus en plus performants», prévient-il.

Saisie d'une imposante livraison par drone, le 13 mars dernier, à l’Établissement de détention de Montréal