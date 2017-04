Des sites web qui font voyager

On l’entend souvent, voyager n’a jamais été aussi facile. La technologie n’est pas étrangère à ce phénomène, alors qu’il existe des sites et applis pour tous les styles de voyageurs. Voici donc un top 5 des applications les plus intéressantes pour le voyageur averti tant que pour celui qui veut faire un premier pas hors des tout-inclus.

Comment se rendre

Pour débuter, il faut choisir une destination et s’y rendre. Rome2Rio vous permet d’évaluer l’ensemble de vos options, combinant route, train, vols et autobus. De plus, le site tient compte de pratiquement toutes les compagnies aériennes, incluant les petits transporteurs locaux.

Vous pourrez ensuite télécharger l’application Hopper qui vous dira quel est le meilleur moment pour réserver le vol choisi au meilleur prix.

Voyager comme à la maison

Fatigués d’être entourés de touristes quand vous voyagez? Likealocal vous permet de bénéficier des conseils de locaux. Vous pourrez donc trouver les cafés, restaurants et autres attractions où les habitants de la place préfèrent flâner.

Alors que tous peuvent ajouter des endroits sur Likealocal, Cool Cousin recrute de son côté des ambassadeurs qui connaissent leur ville et tente d’en ressortir les endroits les plus à même de vous en donner un aperçu authentique. De plus, l’application tentera de vous associer à un «cousin» dont le profil vous ressemble un peu.

Goûter la culture locale

Option intéressante entre aller au restaurant et cuisiner soi-même dans un condo Airbnb, plusieurs sites permettent de s’inviter à souper chez l’habitant. Chaque destination a ses sites web de prédilection, mais Eatwith.com couvre un grand nombre de villes.

Vous y trouverez le menu et le prix offert par chaque habitant. Il s’agit d’une expérience authentique et rafraîchissante qui permet aussi de faire de belles rencontres et d’obtenir quelques conseils pour la suite de son séjour. À prévoir en début de voyage pour en profiter pleinement.

Se déplacer

Uber et Lyft demeurent des options efficaces de par leur service uniformisé et facturé dans votre propre devise, peu importe la ville où vous vous retrouvez. Turo est également une option intéressante pour vos déplacements. À l’image de Airbnb, l’application permet aux habitants de mettre leur voiture en location. Turo prend aussi en charge l’assurance du véhicule. Pourquoi donc ne pas vous gâter et louer une décapotable sur la côte Pacifique pour un jour ou deux?

L’agence de voyages réinventée

Certaines destinations demandent plus de préparation. Les agences de voyages d’ici ne peuvent pas tout savoir sur l’ensemble des pays. Le site KimKim est une belle alternative, alors qu’il met en relation un voyageur avec un spécialiste local. Qui de mieux placé en effet qu’un agent de voyage qui a les deux pieds plantés dans la ville où vous désirez aller?

Une fois votre itinéraire accepté, KimKim gère le paiement avec vous, ce qui diminue le risque de contracter avec une entreprise inconnue du bout du monde. L’entreprise californienne possède déjà une certaine crédibilité et des processus d’assurance de la qualité validés vous assurant une certaine paix d’esprit.