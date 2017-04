Enfin, voici la bande-annonce de Cars 3

Flash McQueen est de retour!

Pixar vient de dévoiler la bande-annonce officielle du troisième volet du film Cars (Les Bagnoles).

Sans plus attendre, la voici!

Dans cette nouvelle aventure, le légendaire Flash McQueen devra faire face à des compétiteurs plus jeunes et plus rapides que jamais.

Désormais une légende vivante de course automobile, McQueen se fait désormais vieux, et les rumeurs entourant sa retraite se font entendre de plus en plus. Et comme si ce n’était pas assez, un nouveau bolide du nom de Jackson Storm est désormais la nouvelle coqueluche de la série.

McQueen réussira-t-il à sortir un lapin de son chapeau et à battre Storm malgré tout? On aura la réponse le 16 juin!