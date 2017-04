«Exceptionnel»

Les Islanders ont décoché la majorité de leurs 36 tirs à l’intérieur des points de mises en jeu et depuis l’enclave.

«Je me suis rapidement mis dans le match avec les chances de marquer qu’ils ont eue, a témoigné Montembeault, sollicité par 17 rondelles en première période. J’ai mis l’accent sur la lecture des jeux et un meilleur repérage de la rondelle. Je me sentais dans ma bulle.»