Football collégial: ça bouge chez les Élans

Les Élans de Garneau miseront sur de nouveaux coordonnateurs offensifs et des unités spéciales la saison prochaine.

À temps plein avec les Élans depuis trois ans, David Caron a accepté le poste d’entraîneur de la ligne défensive des Ravens de Carleton où il campera aussi un rôle dans le suivi académique et sera présent dans le recrutement au Québec, tâche à laquelle il s’est initié avec Claude Juneau au cours des deux dernières années.

Quant à Olivier Turcotte, il se joint aux Alouettes de Montréal dans le volet marketing. Il était coordonnateur offensif des Élans depuis deux ans. Les deux accompliront leur tâche jusqu’à la fin du camp de printemps le 22 mai.

«On savait que David souhaitait poursuivre au niveau supérieur, a indiqué l’entraîneur-chef Claude Juneau. On sent un désir des équipes de l’Ontario d’embaucher des entraîneurs québécois pour leurs connaissances, mais aussi pour leurs habiletés à recruter au Québec. Quant à Olivier, c’est une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser, lui qui a étudié en marketing et qui devient superviseur avec les Alouettes.»

Rôle primordial

Ancien receveur du Rouge et Or de l’Université Laval, Yannick Morin-Plante se joint aux Élans comme entraîneur à temps plein. Il occupera un rôle de coordonnateur et de préparateur physique.

«Yannick possède un bon bagage en offensive et sur les unités spéciales, et son poste n’est pas encore défini, a souligné Juneau. Il aura un rôle primordial au sein de notre personnel. Le coordonnateur offensif choisi sera aussi responsable des quarts-arrières.»

Morin-Plante occupait depuis deux ans un poste de préparateur physique et de coordonnateur offensif avec les Condors de Saint-Jean-Eudes.

Ligne défensive

Juneau a aussi embauché Gabriel Marcoux comme entraîneur des demis défensifs, lui qui a complété son parcours universitaire l’an dernier en remportant la Coupe Vanier.

Il ajoutera sous peu un entraîneur de la ligne défensive.

«Pour le poste de coordonnateur, il n’y a pas d’urgence puisque David et Olivier seront présents jusqu’à la fin du camp du printemps.»

Le camp printanier se déroulera du 19 au 22 mai avec une rencontre simulée le lundi pour conclure les activités.

CNDF - Des questions au camp de printemps

Bien au chaud à l’intérieur, le campus Notre-Dame-de-Foy a tenu son camp de printemps la fin de semaine dernière.

Les champions du Bol d’Or souhaitaient répondre à quelques questions compte tenu du départ de nombreux finissants. Les points d’interrogation se situent principalement sur la ligne offensive et à la position de quart-arrière.

«Nous avons eu des pertes sur la ligne offensive, mais nous aurons encore un bon groupe, a assuré l’entraîneur-chef, Marc-André Dion. Nous n’avons pas rentré autant de recrues qu’on voulait et nous aurons moins de profondeur que l’an dernier, mais nous miserons sur deux des meilleurs bloqueurs du circuit [Jean-Antoine Dean-Rios et Jean-Philippe Pépin], qui auront un impact important en protection de passe.»

À 6 pi 8 po et 300 livres, Alex Montpetit est l’un des gros bonhommes que Dion voit comme partant. «Il n’était pas prêt l’an dernier, mais il s’en va dans la bonne direction, a-t-il indiqué. C’était un bébé qui est devenu un homme. Guillaume Labonté sera de retour pour une 4e saison.»

Dion est sûr que les deux quarts-arrières en lutte pour la succession de David Pelletier seront à la hauteur. «Philip Charpentier est en avance pour le moment, mais il n’y a rien de décidé. Alex Naud a bien fait au camp de printemps. Je ne serai pas gêné d’en utiliser un ou l’autre.»

Forces

S’il y a des points d’interrogation, il y a aussi des points d’exclamation. «Nous aurons l’un des meilleurs groupes de receveurs du circuit, sinon le meilleur, a affirmé Dion. Avec Vincent Forbes-Mombleau, Antoine Dansereault-Leclerc et Jacob Salvail, nous serons très bien nantis sans oublier Carl Chabot et Alexandre Gailloux qui est de retour pour une 4e année et qui jouait comme centre arrière l’an dernier.

«La position de secondeur sera l’une des meilleures unités de l’équipe, de poursuivre Dion. Ennuyé par une hernie discale en 2016 qui l’a ralenti, Yanis Chihat sera notre meneur. Mikaël Charpentier sera aussi solide ainsi que Charles-Antoine Beaulieu.»

En raison de l’absence de Guillaume Vermette et de Gloire Muganda, tous deux blessés, le porteur de ballon recrue Grégoire Martin a montré de belles choses.