Hassoun Camara pourrait rater le match de samedi

MONTRÉAL - Tout laisse croire que l’Impact de Montréal devra une fois de plus composer avec un nouveau groupe d’arrières, samedi, en raison de l’absence probable du défenseur Hassoun Camara face aux Whitecaps de Vancouver.

Camara a subi un choc à la tête lors du verdict nul de samedi dernier face à l’Union, à Philadelphie. Le défenseur avait d’ailleurs quitté la rencontre à la 89e minute, laissant sa place au jeune Kyle Fisher.

«Hassoun suit présentement le protocole pour les commotions cérébrales. On va attendre de voir le résultat à la fin de la semaine», a affirmé prudemment l’entraîneur-adjoint de l’Impact Jason Di Tullio, au terme de l’entraînement de mercredi au Centre Nutrilait.

Depuis le début de la saison, le défenseur central Laurent Ciman et les défenseurs latéraux Ambroise Oyongo et Chris Duvall ont chacun pris part à six rencontres sur sept.

Le problème de la formation montréalaise se trouve plutôt du côté du partenaire de Ciman, à droite. L’Argentin Victor Cabrera ratera encore au moins cinq semaines d’activités et le statut de Camara est pour l’instant indéterminé.

C’est l’occasion pour Wandrille Lefèvre ou Fisher d’obtenir un départ.

«On a Lefebvre et Fisher qui peuvent prendre la place d’Hassoun et de Cabrera en raison de leurs blessures, a ajouté Di Tullio. On va observer quel joueur serait le mieux pour défendre avec Laurent face aux Whitecaps.»

Acquis des Red Bulls dans l’entre-saison, Duvall a vécu une situation semblable, avec de nombreux blessés à New York la saison dernière, et croit que les joueurs peuvent en tirer du positif.

«La saison est tellement longue que c’est presque impossible de garder tous les joueurs en santé pour les 34 matchs en plus des séries, a souligné Duvall. Les blessures donnent des opportunités à d’autres joueurs de se faire valoir et c’est à eux de saisir cette chance.»

Bernier honoré

La formation de l’Impact a également appris que son capitaine Patrice Bernier avait été invité par l’entraîneur de l’équipe nationale canadienne, Octavio Zambrano, en vue de la prochaine Gold Cup.

«On est toujours content quand un de nos joueurs est appelé pour représenter son pays, a dit l’entraîneur-adjoint. Quand on voit quelqu’un comme Patrice qui connaît un bon début de saison et qui est en santé, il mérite sa place et nous sommes heureux pour lui.»

Le sélectionneur du Canada a même ajouté qu’il considère Bernier comme «l’un des meilleurs passeurs de la Major League Soccer.»

Le Canada doit disputer un match préparatoire au Stade Saputo le 13 juin prochain contre Curaçao.

La Gold Cup est par ailleurs un tournoi qui réunit les équipes nationales des pays de l’Amérique du Nord, de l’Amérique Centrale et des Caraïbes. La compétition aura lieu du 7 au 26 juillet aux États-Unis.