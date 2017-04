Il ne faut pas tenter d'interdire 13 Reasons Why aux ados, croient des professionnels

Il ne faut pas tenter d’interdire aux adolescents d’écouter la série controversée 13 Reasons Why, qui parle de suicide, estiment certains professionnels. Il faut plutôt en profiter pour ouvrir le dialogue sur des thèmes comme l’intimidation, le consentement sexuel et le suicide si ceux-ci en sont chamboulés.

Il ne faut pas les encourager au visionnement non plus, croient la directrice générale du Centre de Prévention suicide de Québec Linda Poirier et le directeur de l’école secondaire la Courvilloise Christian Couture.



13 Reasons Why relate l’histoire d’une adolescente qui s’est enlevé la vie. Elle laisse derrière elle des cassettes audio, sur lesquelles elle explique son geste par 13 choses qu’elle a vécues.



La direction de l’école la Courvilloise de Québec a jugé bon d’avertir les parents des thèmes durs qui y sont exploités, après que la psychologue de l’école secondaire en a écouté tous les épisodes, car elle en avait entendu parler par des adolescents.



«C’est juste de dire que ça se peut que ça amène des discussions. (...) Et si ils ont besoin de support, sans se substituer à leur rôle de parent, nous on est là, et on pourra les appuyer», explique le directeur de l’établissement Christian Couture.



Fiction



Il faut rappeler aux jeunes qu’il s’agit d’une fiction, et discuter avec eux des solutions additionnelles qui s'offraient au personnage principal, croit la directrice générale du Centre de Prévention suicide de Québec Linda Poirier



«Il n’y a pas d’espoir qui ressort de cette série-là (...) C’est contraire aux bonnes pratiques en prévention du suicide, et surtout contraire à ce qui correspond à la réalité», explique-t-elle.



Il n’y a pas eu plus d’appels de gens en détresse du côté du Centre de Prévention suicide de Québec, mais il y en a eu davantage de professionnels pour savoir comment traiter la question.



Réaction de la ministre



La ministre déléguée à la Santé publique Lucie Charlebois craint que la série puisse chambouler des personnes plus vulnérables.

«Être parent, je serais très préoccupée moi aussi. J’invite les parents à faire attention à ce que leurs adolescents regardent, qu’ils se tiennent au courant», a-t-elle dit, mercredi matin.

Il est toujours possible de parler à des intervenants au 1-866-Appelle, si les gens ne se sentent pas bien, ou si on a besoin de conseils pour aborder la question.