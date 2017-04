Il plaide coupable de harcèlement envers le cardinal Lacroix

Le Lévisien arrêté vendredi dernier après s’être montré menaçant envers le cardinal Gérald Cyprien Lacroix et le chancelier du diocèse de Québec, a choisi de plaider coupable, mercredi, à une accusation de harcèlement à l’égard des deux hommes d’Église.

Détenu, Jacques Félix, 69 ans, a reconnu, entre le mois de mai 2015 et celui d’avril 2017, s’être adonné à différentes formes de harcèlement à l’endroit des deux victimes.

Toutefois, c’est une lettre, envoyée par courriel, le 20 avril, qui a fait craindre le pire aux deux hommes.

D’abord accusé de menace de mort et de harcèlement, il a finalement choisi de plaider coupable à la deuxième accusation sans pour autant être acquitté de la première qui a été retirée par le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Pierre-Alexandre Bernard.

Procédure de divorce

De façon commune entre les parties, une demande de rapport présentenciel verbal a été faite, et les observations sur la peine auront lieu le 17 mai prochain. D’ici là, Félix demeure détenu.

Rappelons que c’est une procédure de divorce qui est à l’origine de cette montée de violence du Lévisien envers les représentants de l’Église.