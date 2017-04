On dira ce qu’on voudra de Call Of Duty, mais un fait demeure: les bonzes derrière la série sont visiblement à l’écoute des joueurs.

Après une édition jugée trop futuriste par plusieurs «gameurs» (Infinite Warfare, paru en 2016), la boîte Sledgehammer prend le relais d’Infinity Ward pour ramener les joueurs... dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale et, comme cette bande-annonce en témoigne, on vise le réalisme et le viscéral.

Bref, il ne manque que Tom Hanks pour avoir droit à une version jeu de tir de Saving Private Ryan.