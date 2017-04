Labeaume accuse l’UPA de freiner le développement

Régis Labeaume reproche à l’Union des producteurs agricoles (UPA) de freiner le développement «en plein milieu de la ville» en s’opposant au dézonage des terres agricoles de Beauport.

«Quand tu veux tuer un chien, tu dis qu’il a la rage. Tu prends n’importe quel argument. Alors, je vais leur demander d’avoir un peu de perspective. L’UPA peut-elle penser un peu plus loin que son nez?» a balancé le maire de Québec, mercredi, au lendemain du dévoilement du schéma d’aménagement révisé qui prévoit le développement de 660 hectares d’ici 20 ans pour accueillir 28 200 nouveaux ménages.

« Au milieu de la ville »

«Nous, on veut prendre des terres qui sont en plein milieu de la ville parce qu’on a besoin d’espace. Il faut que le monde vive quelque part», a-t-il martelé, invitant l’UPA à se préoccuper davantage «des terrains en jachère et en friche au Lac-Saint-Jean» au lieu de s’occuper des terres des Sœurs de la Charité.

«Je ne pense pas que de prendre [ces] terres pour faire un quartier révolutionnaire va changer quelque chose pour l’avenir de l’agriculture au Québec. Honnêtement, ça m’étonnerait. Je pense qu’on ne met pas l’agriculture en péril», s’est-il moqué.

La zone blanche d’abord

Jointe par Le Journal, la présidente du CA de l’UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord, Jacynthe Gagnon, invite la Ville à développer tous les terrains en zone blanche avant de s’attaquer à ces terres «patrimoniales» qui sont toujours exploitées et cultivées.

«C’est trop facile de viser ces belles terres et de s’installer dessus. Commencez par développer les terres en zone blanche. Quand vous nous aurez fait cette démonstration-là, on s’assoira ensemble, puis on discutera. Le problème, c’est qu’ils veulent dézoner les terres maintenant, c’est ça qui n’est pas compréhensible, a-t-elle réagi.

«Quand on me dit de développer des terres en friche au détriment de terres qui sont déjà en culture, là, j’ai un problème. Notre rôle à nous, c’est de faire en sorte que les sols agricoles restent agricoles le plus longtemps possible.»