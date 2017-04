Lac-Beauport: le projet au mont Cervin ira de l’avant

Après plus de 20 ans de discussions, le projet de 10,2 millions $ de prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire du mont Cervin, à Lac-Beauport, pourra finalement être réalisé.



Des 228 propriétaires concernés par le prolongement, seulement 35 ont signé un registre. «Ce qui signifie que le projet ira de l’avant pour l’ensemble des résidents du secteur du mont Cervin», écrit la municipalité dans un communiqué rendu public mercredi midi. Le contrat pour ce projet sera accordé aux Entreprises GNP inc. le 1er mai 2017 et les travaux débuteront un mois plus tard, ajoute-t-on.



«Je suis sensible au fait que la décision ne fait pas le bonheur de tous. Ce dossier était ramené devant les élus depuis les trois derniers conseils municipaux. Cette fois-ci, nous pouvons enfin dire mission accomplie!» s’est félicitée la mairesse Louise Brunet.



Un budget de 10,2 millions $ est donc nécessaire. Quelque 5,4 millions $ proviennent des gouvernements fédéral et provincial (par l'intermédiaire du FEPTEU) et 600 000 $ proviennent de la municipalité. «Le coût par propriété revient à 18 700 $. C’est donc un montant de 980 $ qui sera ajouté à la taxe de secteur de chaque propriétaire pour une période de 25 ans», explique Lac-Beauport.