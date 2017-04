L’administration Trump songe à sortir de l’ALENA

WASHINGTON – La Maison-Blanche songe à se retirer de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) dans les prochains jours, selon CNN.

Citant deux responsables de l'administration Trump, le réseau américain souligne qu’un décret déclarant l'intention du pays de se retirer de l'ALENA pourrait être signé dans les prochains jours.

L’option de simplement renégocier l’entente est également toujours sur la table. Aucune décision n’aurait encore été prise.

Tout au long de la campagne présidentielle américaine, Donald Trump a promis d’apporter des changements à l'ALENA, qui est selon lui un «désastre».

Après avoir critiqué à maintes reprises le Mexique, le président républicain a redirigé ses critiques vers le Canada qu’il accuse de concurrence déloyale dans au moins deux dossiers: le lait et le bois d’œuvre.

Dans une entrevue accordée vendredi à l’agence de presse américaine Associated Press dans le Bureau ovale, Donald Trump a indiqué qu’il y a une clause de résiliation de six mois. «J’ai le droit de le faire, c’est une clause de six mois», avait-il affirmé.