L’avenue Maguire sera revampée en 2019

Rénovée pour la dernière fois au milieu des années 80, l’avenue Maguire subira une cure de rajeunissement majeure dans les prochaines années. La Ville de Québec, qui amorce sa réflexion, la veut plus «conviviale» et «attrayante».



Des esquisses préliminaires ont été dévoilées aux médias, mercredi matin. L’ébauche de projet, élaborée par la Société de développement commercial (SDC) Maguire et la firme Hatem + D, sera toutefois appelée à évoluer dans le temps, en prévision des travaux qui devraient avoir lieu en 2019.



Le maire Régis Labeaume a salué le leadership de la SDC qui a soumis cette proposition de réaménagement «extrêmement moderne». On peut y voir une rue en pavé, des trottoirs élargis permettant l’aménagement de terrasses sympathiques, des supports à vélos, des bancs publics et de nombreux arbres.



La vision proposée inspire les élus de l’administration de Labeaume qui ont l’intention de consulter la population et de «travailler rapidement sur un plan de match commun» avec la SDC. Le réaménagement de l’artère commerciale sera basé sur le concept des «rues conviviales». La Ville n’a pas osé s’avancer sur une estimation des coûts du chantier ni sur un échéancier précis.



Des bollards amovibles pourraient également être installés afin de permettre des configurations événementielles et favoriser la présence des terrasses sur la voie publique, a précisé le maire qui souhaite aussi ajouter une voie cyclable puis de «nombreuses» traverses piétonnes afin de rendre l’avenue plus sécuritaire



La hache de guerre est enterrée



L’ère des frictions avec la SDC, dans la foulée des critiques sur l’installation des parcomètres controversés, semble bel et bien révolue. Plusieurs commerçants ont assisté à l’annonce de la Ville et de la SDC, au deuxième étage de la bibliothèque Charles-H.-Blais. Même le conseiller de l’opposition à Sillery, Paul Shoiry, s’est dit «satisfait» de la tournure des évènements et du concept proposé.



«La façon de travailler de M. Lacroix (le nouveau président de la SDC), c’est la bonne. Ils ont décidé qu’ils travaillaient de façon constructive. C’est en améliorant la situation qu’ils vont faire plus d’argent. Tu dois valoriser ta rue, tu dois faire confiance aux commerçants, tu dois dialoguer avec ta ville, ça ne donne rien de crier dans les médias, je n’ai jamais compris ce bout-là», a déclaré le maire Labeaume, enterrant définitivement la hache de guerre.