Le Bal du lézard recherche... son lézard

Le lézard qui trônait sur la facade du bar Le Bal du lézard de Limoilou a été volé.

Il y a actuellement des rénovations de façade à cet endroit et l'enseigne avait été retirée mardi pour être peinturée. Or la voiture dans laquelle on l'a mise à été défoncée, et le lézard volé. L'établissement de la 3e avenue a mis une annonce sur les réseaux sociaux mercredi pour tenter de retracer l'objet, que les résident du secteur connaissent bien.

Capture d'écran, Facebook

«Je ne vois pas ce que quelqu'un veut faire avec ça! Tout le monde va le reconnaître», a dit la gérante Audrey Couture Bédard.