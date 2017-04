Le Bal Sucré fête déjà sa huitième édition!

Le Bal Sucré, ce véritable rendez-vous annuel aura lieu le 5 mai prochain à La Gare Windsor. Encore une fois cette année, plusieurs restaurants de renom de la métropole s’associent à l’événement afin de faire de cette soirée un moment magique, mais aussi une fête gourmande, tout en permettant de recueillir des fonds au profit la Fondation du Musée McCord.

Chaque année, depuis 8 ans, plus de 1000 jeunes professionnels se donnent rendez-vous pour partager leur passion pour l’histoire et la culture de Montréal et soutenir une noble cause, me dit Sandra Ferreira, du Groupe Ferreira, coprésidente du comité du Bal Sucré 2017.

Tous les profits de l’événement sont versés à la Fondation du Musée McCord afin de subventionner les visites scolaires à tarif réduit au Musée McCord et ainsi permettre à 10 000 écoliers du primaire et secondaire de découvrir les collections du Musée McCord et d’apprendre à mieux connaître nos histoires, nos gens et nos communautés.

Que de jeunes professionnels accordent autant d’importance à la culture et à son accessibilité pour les enfants me touche énormément et lorsque l’on parle de culture, vous le savez, l’art culinaire n’est pas bien loin.

Une fois de plus, le fameux Bal Sucré permettra aux détenteurs de billets de déguster et de découvrir les saveurs d’une multitude de restaurants et commerces gourmands participants, avant que la musique et les meilleurs DJ du moment ne prennent le contrôle de la soirée.

Évidemment, les tables recouvertes d’une incroyable variété de gourmandises sucrées et de friandises seront aussi de la fête.

Afin de vous mettre l’eau à la bouche, voici la liste des établissements qui y participent:



- Ferreira

- Flyjin - bar à huîtres

- Kampai

- Mercuri

- Milos

- Lucille's

- Soubois

- Léché Desserts

- Yes Please Cookies

- Les Délices Lafrenaie

- Bar a Beurre

- Le Marche Richmond

- Heavenly Taste Biscotti

- Jachère Desserts

- Dolce & Gâteau

Pour vous procurer des billets, c'est ici.