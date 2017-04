Le bêtisier gouvernemental

On croit parfois avoir atteint le fond du baril. Par exemple, lorsque les ministères des Transports et de la Sécurité publique ont abandonné 300 personnes coincées dans leur véhicule en pleine tempête de neige sur une autoroute. Mais non, malheureusement.

Les exemples d’illogismes gouvernementaux continuent de se succéder.

Cette semaine, nous avons appris que le ministère de la Faune a fait preuve d’un laxisme qui repousse les limites de l’imagination.

Un pêcheur autochtone a contesté un constat d’infraction en plaidant que «l’ordonnance» du gouvernement du Québec, stipulant par exemple les quotas de poissons et la longueur permise pour les captures, n’était pas rédigée dans les deux langues officielles du pays.

Ce règlement étant lié à la Loi fédérale sur les Pêches, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a dû lui donner raison et a abandonné la cause.

Il a ensuite pressé le ministère québécois de faire traduire le règlement en anglais, en octobre 2015.

PAS VITE

Malgré le caractère impérieux de la situation, le ministère n’a entrepris la traduction qu’en février 2016, quatre mois plus tard, en accordant un contrat à l’externe.

Le travail, pas si complexe quand même, a demandé quatre mois de labeur et a été complété en juin suivant.

Le document faisait 586 pages. Mais quand ça urge, on se demande pourquoi une équipe n’a pas été mobilisée pour accélérer la cadence. Pendant ce temps, les agents de la Faune distribuaient des constats d’infraction pour faire respecter la loi. Ils ont même saisi une vingtaine d’équipements. Mais ils ont fait ça dans le vide!

Les constats sont caducs parce que le règlement, unilingue français, n’avait pas de valeur légale.

Comble de l’ironie, des contrevenants ne le savent pas encore, mais le ministère devra leur restituer le matériel saisi. Leurs équipements ont été conservés illégalement par le gouvernement !

C’est digne d’un épisode de Symphorien, avec rires en «canne».

AMENDES PERDUES

Au moins 1200 constats d’infractions remis à des pêcheurs hors-la-loi tombent à l’eau.

Le gouvernement admet qu’au minimum 100 000 $ de revenus sont ainsi disparus.

Mais la perte est probablement beaucoup plus importante que cela.

Le syndicat des agents de la faune indique que, lorsque ses membres ont été informés de la situation loufoque le printemps dernier, ils ont cessé de distribuer inutilement de nouveaux constats, en pleine saison de pêche.

Ah, et qui donc tenait les rênes de ce ministère en 2015-2016? Le nouveau titulaire des Transports et de l’Agriculture, Laurent Lessard. (rires en «canne»)

La Citation de la semaine

« J’ai le mot “corruption” ici sur ma liste, il est en rouge», a lancé la vice-présidente de l’Assemblée nationale, la libérale Maryse Gaudreault, qui ne voulait pas que le mot antiparlementaire «corruption» soit utilisé par l’opposition en chambre.