Le homard du printemps

Le homard, avec ses puissantes pinces et sa démarche lente, fascine les enfants postés devant les aquariums, mais aussi les adultes. Nous sommes habitués au homard cuit, servi avec un beurre à l’ail, qui cache toute la finesse de sa chair, ou en sauce, sur une platée de riz commun.

Évitez de tomber dans le piège des beurres et accompagnements citronnés trop puissants. La chair du homard, légèrement douce, préfère les beurres nature, les herbes fraîches, la sauce à la crème ou au vin blanc et les agrumes en petites quantités, pour en relever les délicates saveurs.

Ces champions des eaux qui étaient ­utilisés au 18e siècle comme fertilisant ou servis aux ­prisonniers comme punition, tant la mer en regorgeait, sont aujourd’hui une ­denrée de luxe.

Nous avons la chance de vivre dans un pays où les ­homards sont faciles à trouver, et où, bien que l’on se plaigne de son prix, le homard reste encore abordable. Il nous est donc possible de se préparer quelques petits gueuletons chaque printemps pour se faire plaisir. Les croquettes, tartelettes et plats en sauce nous aident à respecter ­notre budget tout en gardant le bon goût du homard dans nos assiettes.

Lasagne au homard et aux légumes

Photo courtoisie

Un plat convivial qui rallie tous les gourmets.

Portions : 4

4 Préparation : 25 min

25 min Cuisson : 50 min

50 min Repos : 5 min

Ingrédients

450 g (1 lb) de pâtes à lasagne précuites

225 g (8 oz) de mozzarella râpé

110 g (4 oz) de ricotta émiettée

1 courgette, finement râpée

1 tomate, hachée

2 c. à s. de parmesan râpé

Sauce au homard

750 ml (3 tasses) de sauce béchamel

60 ml (¼ tasse) de vin blanc sec

2 c. à s. de persil finement haché

1 c. à t. de paprika

125 ml (½ tasse) de coulis de tomate

450 g (1 lb) de chair de homard, hachée

Méthode

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Préparer la sauce au homard. Dans une casserole, à feu moyen, faire chauffer la sauce béchamel. Incorporer le vin, le persil, le paprika et le coulis de tomate. Ajouter la chair de homard. Faire chauffer 5 minutes, en mélangeant souvent. Retirer du feu. Dans un plat à four profond, verser un peu de sauce au homard. Couvrir d’une couche de pâtes, puis d’une couche de sauce. Ajouter un tiers du mozzarella et la moitié de la ricotta. Couvrir d’une couche de pâtes, puis de la courgette râpée et de la tomate ­hachée, de sauce, de la moitié du reste de mozzarella et du reste de la ricotta. Couvrir une dernière fois de pâtes, du reste de sauce et d’une dernière couche de mozzarella. Saupoudrer de parmesan. Cuire au four environ 40 minutes, ou jusqu’à ce que le dessus soit bouillonnant et doré. Retirer le plat du four. Laisser reposer 5 minutes avant de servir.

Poutine au homard

Photo courtoisie

En version améliorée, la poutine est fort sympathique.

Portions : 4

4 Préparation : 35 min

35 min Cuisson : 25 min

Ingrédients

110 g (4 oz) de beurre

1 oignon, finement haché

3 gousses d’ail, finement hachées

60 g (½ tasse) de farine tout usage

750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet

1 c. à t. de paprika doux

Huile végétale (pour la friteuse)

6 grosses pommes de terre à chair jaune, en quartiers

450 g (1 lb) de cheddar fort, en dés

8 pinces de homard, décortiquées et en morceaux

1 c. à t. de thym haché

Sel

Méthode

Dans une casserole, faire fondre le beurre. Ajouter l’oignon et l’ail. Faire revenir 3 minutes à feu moyen. À l’aide d’une écumoire, retirer et jeter l’oignon et l’ail. Ajouter la farine et mélanger. Verser le bouillon, en fouettant. Porter à ébullition. Baisser le feu. Cuire environ 4 minutes en remuant, ou jusqu’à ce que la sauce épaississe. Incorporer le paprika et saler légèrement. Retirer la casserole du feu et la placer sur une casserole d’eau frémissante pour garder au chaud. Dans une friteuse ou un grand poêlon profond, faire chauffer l’huile. Plonger les quartiers de pommes de terre par petite quantité. Frire environ 3 minutes, ou jusqu’à ce que les quartiers soient dorés. À l’aide d’une écumoire, transférer les pommes de terre cuites sur une assiette recouverte de papier absorbant. Cuire toutes les pommes de terre de la même façon. Saler. Transférer les quartiers de pommes de terre frites dans un grand bol. Ajouter les dés de fromage et les pinces de ­homard. Arroser de sauce chaude. ­Saupoudrer de thym et servir.

Pancakes au homard et aux agrumes

Photo courtoisie

L’acidité des agrumes offre un beau contraste avec la chair savoureuse du homard.

Portions : 6

6 Préparation : 25 min

25 min Cuisson : 20 min

Ingrédients

Garniture

2 queues de homard, décortiquées et hachées

4 oranges, pelées et en segments

125 ml (½ tasse) de crème légère 15 %

2 c. à s. de persil finement haché

1 c. à s. de basilic finement haché

1 pincée de muscade moulue

1 pincée de sel

Pancakes

125 g (1 tasse) de farine tout usage

1 c. à t. de sucre

1 ½ c. à t. de levure chimique (poudre à pâte)

½ c. à t. de bicarbonate de soude

½ c. à t. de sel

375 ml (1½ tasse) de lait

1 gros œuf

3 c. à s. de beurre fondu

1 c. à s. de zeste d’orange

110 g (4 oz) de chair de homard, finement hachée

1 c. à s. d’huile végétale (pour le poêlon)

Méthode

Préparer la garniture. Dans un bol, mélanger la chair des queues de homard, les segments d’orange, la crème, le persil, le basilic, la muscade et le sel. Couvrir et réserver. Préparer les pancakes. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, la levure, le bicarbonate et le sel. Dans un autre bol, mélanger le lait, l’œuf, le beurre fondu, le zeste d’orange et la moitié de la chair de homard. Incorporer ce mélange au bol de farine, en fouettant rapidement. Badigeonner un grand poêlon d’huile. Dans le poêlon bien chaud, verser la pâte une louche à la fois, environ 60 ml (¼ tasse) chacune, pour faire de petites pancakes. Cuire jusqu’à formation de ­petites bulles sur le dessus de la pâte. À l’aide d’une spatule, retourner les pancakes et cuire 2 minutes. Transférer les pancakes sur une assiette chaude. Cuire le reste de la pâte de la même façon. Servir les pancakes avec la garniture de homard aux agrumes.

