Les musulmans encore et toujours

L’autre jour au restaurant, j’ai lu ton Courrier. C’était touchant de voir combien tu étais empreinte de tendresse et pleine de soumission pour ce musulman qui te reprochait ta trop grande clémence envers un correspondant qui, semblait-il, avait osé critiquer la culture islamique. Bien moi je te dis que ce n’est pas parce que ces arriérés venus d’orient trouvent grâce à tes yeux, que ça va empêcher les gens de débusquer, un peu plus à chaque jour, leurs malfaisances.

Car vois-tu, pour ceux et celles qui voient clair, les musulmans sont les plus grands misogynes au monde. Non seulement dans leur pays d’origine mais partout où ils émigrent. Ils traitent leur femme comme des êtres de second ordre et des torchons dont on ne se sert qu’en cas de besoin. Dès leur plus jeune âge ils les forcent à se voiler de la tête aux pieds tellement ils sont jaloux. Et croyez-moi, ce n’est pas juste une question de religion comme ils le prétendent.

Et que dire des médias d’ici qui, comme toi, font semblant de ne rien voir? Alors qu’avant même la Commission Bouchard-Taylor, cette race faisait les manchettes avec les troubles qu’ils causaient partout où ils s’installaient. Et nos libéraux, tant au provincial qu’au fédéral, ont quand même cru bon d’inventer ces fameux « accommodements » qu’ils appellent « raisonnables », alors que ce ne sont que des attaques discriminatoires à l’endroit des canadiens et québécois de souche. Tout ça avec un tel front de beu que personne n’ose attaquer leur jeu perfide.

Que ça te plaise ou non Louise, ce sont eux les musulmans qui produisent des terroristes. Et il faut être naïf en diable pour penser qu’ils deviendront des moutons en descendant de leur avion pour s’installer ici. C’est curieux aussi que tu ne parles jamais de leur façon d’élever leurs enfants dans leurs pays? S’ils avaient le moindre respect pour les pays qui les accueillent, ils refuseraient justement les passe-droits pour mieux s’intégrer.

Nous prends-tu pour des valises? Depuis quand leur religion devrait-elle passer devant la nôtre? Tu peux bien comme d’autres journalistes te prosterner devant eux, mais moi je dis haut et fort : Vive Trump et bravo aux américains pour avoir enfin élu quelqu’un qui a compris! Ici au Québec, devrait-on se tourner vers Rambo Gauthier pour nous gouverner? On verra!

À bon entendeur, Salut!

C’est à cause de gens comme vous qu’on en arrive à des évènements malheureux comme ce qui s’est passé à la mosquée de Québec. Personne n’a à condamner un musulman parce qu’il est musulman. Effectivement l’intégration suppose que l’immigrant doit faire sa place en respectant les us et coutumes du pays où il s’installe, mais ça suppose également que les gens de ce pays doivent lui faciliter l’intégration. Et à regarder aller Donald Trump depuis qu’il est au pouvoir, il n’y a certainement pas de quoi se réjouir.