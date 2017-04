Lévis «rassurée» pour le financement de son transport en commun

Le maire de Lévis est «rassuré» par les garanties que lui a donné le ministre des Transports pour le financement de son futur système de transport collectif.

«Le ministre m'a rassuré en manifestant une très grande ouverture», a exprimé mercredi le maire Gilles Lehouillier.

Mardi, le ministre Laurent Lessard avait confirmé mardi que les 12,5 millions $ consentis par le gouvernement pour le bureau de projet du service rapide par bus (SRB) resteraient dans la capitale pour permettre à la Ville de Québec de peaufiner son projet.

M. Lehouillier a discuté avec M. Lessard, qui lui a dit que le gouvernement provincial répondrai présent lorsqu'il sera question de faire financer le futur projet de Lévis.

M. Lessard est d'accord avec le fait que ce projet devra tenir compte d'avantage des spécificités de Lévis. «Et dans notre cas, on va y aller davantage avec des voies réservées», a illustré le maire, qui est convaincu que ce type de système pourrait «permettre d’atteindre des résultats similaires à un SRB».

Quant à une éventuelle interconnexion entre les deux rives, M. Lehouillier confirme que cela devra faire partie des priorités à étudier. Mais il est trop tôt pour trancher à ce sujet. Est-ce que c'est le système de Québec qui doit traverser à

Lévis, ou le contraire, tout sera mis sur la table, dit-il.

«Soyez assuré que toute solution viable on va la regarder sérieusement. On est intéressés à l’interconnexion.»

Entre autres choses, il faudra aussi développer davantage de stationnements incitatifs sur la Rive-Sud, convient le maire. «Il va y avoir des acquisitions stratégiques à faire. C’est sûr que si on met en place un réseau plus performant, on va inciter les gens à le prendre, et on va créer des stationnements incitatifs à des endroits stratégiques.»