Cumulant plus de 58 ans de pratique, ils veulent rendre l’implantologie dentaire disponible en prônant une approche compétente et à la portée financière du plus grand nombre de québécois possible.

C’est du moins la vision des Drs Girard et Martineau qui croient que la population doit avoir accès au seul professionnel de formation universitaire habilité par la loi pour examiner, diagnostiquer, fabriquer des prothèses directement rattachées aux implants dentaires et en faire le suivi. C’est le seul professionnel de la santé buccale compétent pour soigner votre bouche en totalité.

Votre sécurité ne mérite rien de moins !

Chez Girard et Martineau il y a longtemps que nous avons mis en place le protocole 100% dentiste. Tous les soins que reçoivent nos patients sont exécutés uniquement par des dentistes pour leur assurer sécurité, efficacité, confort, et la meilleure technologie disponible.

C’est une « top » expérience !

Les difficultés des édentés!

Mastiquer convenablement ses aliments est un objectif de santé impératif et l’accès à des soins de très haute qualité ne doit pas être un luxe ! Jusqu’à tout récemment, nombreux étaient ceux qui devaient se résigner à vivre pour le reste de leurs jours avec les problèmes inhérents au port de dentiers, réduisant de 90% l’efficacité à broyer les aliments pour en extraire les nutriments. Sans compter que beaucoup de gens ressentent une véritable blessure à l’âme, à leur estime et vivent très mal avec leur image corporelle diminuée.

La compétence des dentistes à coûts abordables !

75 % de la population québécoise gagne moins de 50 000 $ par année et le revenu disponible moyen est d’environ 26 000 $. Pas étonnant que tant de gens cherchent des alternatives à des coûts financiers raisonnables. Chez Girard et Martineau, ils ont trouvé le moyen de vous offrir toute la sécurité de soins d’un dentiste, à un coût financier responsable, et à la portée de la majorité des Québécois.

Afin de contribuer positivement à la société, les Drs Girard et Martineau ont décidé de poser une action claire ! Pour aider la population édentée du maxillaire inférieur souffrant le plus d’une incapacité à bien mastiquer, ils peuvent réaliser une reconstruction dentaire totale fixe totalement neuve du bas pour 10 999$. Le maxillaire supérieur est néanmoins plus complexe et nécessite un coût plus important, bien que toujours à la portée de la majorité des patients.

Pour des raisons de sécurité, ils n’utilisent que les implants dentaires et les technologies de pointes de la compagnie Nobel Biocare, réputée comme la meilleure au monde ! Ils suivent aussi de nombreuses formations spécialisées en implantologie de niveau international données par les mentors les plus réputés en Europe et aux États-Unis.

Mais surtout, ils n’offrent que la qualité 100% dentiste !

Aucun besoin de greffe osseuse pour plus de confort !

Un seul rendez-vous est nécessaire pour que le patient reçoive ses implants et reparte avec des dents fixes. Il n’y a pas de greffe osseuse et le traitement ne demande qu’une anesthésie locale. Toutes les étapes du processus sont réalisées par un dentiste, soit le plus haut niveau de compétence professionnelle. Par exemple, pour faciliter l’accès aux soins, le Dr Girard n’utilise que des techniques chirurgicales évitant 100 % des greffes osseuses en reconstruction totale des deux maxillaires. Même les patients ayant perdu beaucoup, voire tout l’os de support, peuvent avoir accès à une approche en une seule chirurgie avec mise en place immédiate d’une prothèse fixe le même jour. Le fait d’avoir à greffer un patient ajoute des délais et des souffrances inutiles sans parler de l’aspect monétaire.

Aucun autre professionnel n’est plus compétent que les dentistes pour soigner votre bouche !

Pour votre confort, des dents fixes. Plus proche des vraies !

La Dre Martineau ne fait aucun compromis dans ces approches de traitements pour ses patients et opte pour le confort inégalable du pont fixe sur implants. Ayant vu les limitations et les inconforts que génèrent les prothèses amovibles, elle a choisi de n’utiliser que les techniques les plus performantes et confortables, se rapprochant le plus des dents naturelles perdues. La Dre Martineau mentionne qu’il y a un monde de différence entre une prothèse fixe qui s’apparente à de vraies dents alors qu’une prothèse amovible est plutôt comparable à un gros dentier inconfortable. Par ailleurs, les Drs Girard et Martineau ont la capacité de faire de l’amovible sur implant, mais ne veulent pas réaliser des traitements de second ordre souvent plus dispendieux. Ils ne font aucun compromis sur la santé de leurs patients.

C’est un autre des effets extrêmement positifs de leur approche 100% dentiste !

Une assurance fiabilité !

Convaincus de la fiabilité de leurs approches thérapeutiques en reconstruction totale fixe, ils offrent une assurance stabilité de 3 ans. Cette assurance permet au patient d’avoir l’esprit tranquille en lui évitant des déboursés en cas de problèmes imprévus mais très rares. Étant dentistes, ils vous suivent régulièrement pour vous assurer un succès et une excellente santé. Ce point est essentiel pour tout traitement buccal. Ne pas avoir de suivi régulier par un docteur de la bouche serait un risque que Girard et Martineau ne vous feront pas courir. Ils ont toutes les installations et le personnel professionnel pour vous assurer une paix d’esprit.

Tout au même endroit, c’est bien plus facile !

Une équipe de plus de 21 professionnels chevronnés travaillent sous le même toit pour rendre un service complet et efficace aux patients de la clinique. Ainsi, il y a beaucoup moins de difficulté à communiquer entre professionnels, et les patients savent toujours à qui s’adresser facilement, simplifiant ainsi énormément la gestion des rendez-vous et des procédures. Sans compter la gestion efficace et rapide des complications rares, mais impossible à éviter.

C’est une question de sécurité !

Vous serez mieux !

Après plus de 500 cas de maxillaires reconstruits totalement et soignés avec succès, des centaines de patients témoignent de leur reconnaissance et de leur satisfaction. Ils n’hésitent pas à référer leurs parents et amis afin qu’ils puissent bénéficier d’une approche clinique impeccable à juste prix, tout comme eux. Grâce aux déductions fiscales et à la possibilité d’étaler les paiements jusqu’à 10 ans, il n’y a plus de raison de se priver d’une bonne mastication et d’une meilleure santé.

Pourquoi s’en priver?

Redécouvrir le plaisir de mordre à belles dents dans les bonnes choses de la vie comme les fruits et les légumes frais, à un coût aussi abordable, peut s’avérer difficile à croire pour quiconque connaît les prix en vigueur dans le marché de l’implantologie. Afin de répondre à toutes les questions, la clinique organise des soirées d’information gratuites.

Téléphonez-nous au 418 522-3368

www.girardetmartineau.com