L’obésité à traiter comme une maladie

«Je n’avais pas une alimentation très équilibrée et en plus je travaillais beaucoup, alors je ne faisais pas d’exercice», explique-t-il.

«Je n’étais pas loin d’être diabétique et j’avais des problèmes aux chevilles à supporter mon poids. J’étais aussi toujours essoufflé et en sueur, et c’est sans parler des palpitations», raconte-t-il.

«Si on ne m’avait pas donné les outils pour perdre du poids et le maintenir, je serais un fardeau pour la société», croit-il.

«Il faudrait plus de ressources parce que les gens obèses vont sans doute développer d’autres problèmes en vieillissant et devront être pris en charge par le système de santé. Si on s’en occupe, ils vivront en meilleure santé et seront actifs plus longtemps dans la société», insiste-t-il.