Marathon musical réussi

La chanteuse au registre vocal impressionnant offre certains des numéros les plus marquants de la soirée, notamment une reprise de The Greatest Love of All, qui s’est soldée par une ovation debout grandement méritée le week-end dernier. Frissons garantis.

Seule (petite) déception: les power ballads ayant marqué les années 1980 sont pratiquement absentes du programme de la soirée. Des titres tels que I Want to Know What Love is, Making Love Out of Nothing at All et Total Eclipse of the Heart auraient sans aucun doute été fort appréciés, ne serait-ce que le temps d’un medley.

Le spectacle 80’s Flashback est présenté jusqu’au 6 mai au Cabaret du Casino de Montréal.