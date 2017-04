Marcus Stroman frappe et donne la victoire aux Blue Jays

Utilisé comme frappeur suppléant, le lanceur partant Marcus Stroman a frappé un double en 11e manche avant de croiser la plaque sur une erreur pour permettre aux Blue Jays de l’emporter 6-5 sur les Cardinals, mardi, à St. Louis.

Les Jays (6-14) avaient l’occasion de s’enfuir avec la victoire en fin de match, mais Roberto Osuna a été incapable de préserver l’avance des siens, accordant un coup sûr égalisateur à Dexter Fowler en fin de 9e manche.

Stroman a cependant profité d’une erreur d’Aledmys Diaz après une frappe de Steve Pearce pour venir marquer du deuxième coussin en manches supplémentaires.

La victoire est allée à la fiche de Jason Grilli (1-2) alors que le releveur Ryan Tepera récolte le sauvetage (1). Miguel Socolovich (0-1) est le lanceur perdant.

Les Cardinals ouvrent la marque

Les Cardinals ont ouvert le pointage dès leur premier tour au bâton. Jedd Gyorko a frappé un simple au champ centre qui a permis à Dexter Fowler de croiser le marbre.

Les Blue Jays ont répliqué en quatrième manche en inscrivant deux points. C’est Jose Bautista qui a ouvert le bal en plaçant la balle en lieu sûr à la suite d’une solide frappe au champ droit. Le voltigeur Stephen Piscotty a tenté un long relais au troisième but pour retirer Ezequiel Carrera, mais Gyorko n’a pas été en mesure de capter la balle.

Le frappeur suivant, Kendrys Morales, a permis à Bautista de venir inscrire le deuxième point des siens dans la manche avec un roulant au troisième coussin.

Bonne septième manche

Les visiteurs en ont rajouté lors de la septième manche. Le voltigeur de centre Kevin Pillar a cogné un triple. Sur la séquence, Chris Coghlan s’est amené à la plaque et il a littéralement sauté par-dessus le receveur qui n’a pas été en mesure de le toucher avec la balle.

Carrera a permis à Pillar de porter le pointage à 4-2, lorsque Gyorko a jonglé avec la balle. Ce dernier n’a pas été en mesure de tenter de relais ni vers le marbre et ni vers le premier but.

Jose Martinez a frappé un circuit de deux points pour égaler le pointage.

Nouveau mandat pour Russell Martin

Le receveur québécois Russell Martin a laissé sa place derrière le marbre à Jarrod Saltalamacchia pour œuvrer au troisième but. C’est la première fois qu’il évoluait à cette position depuis le 5 mai 2013.

Il est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Blue Jays à amorcer au moins une rencontre comme receveur et comme joueur de troisième but, lors de la même saison.

Dans le rectangle des frappeurs, Martin a obtenu un coup sûr et a été atteint par un lancer en début de sixième manche.

Le lanceur partant des Blue Jays Marco Estrada a accordé deux points et six coups sûrs, en six manches de travail.

De son côté, Michael Wacha a amorcé la rencontre sur la butte pour les favoris de la foule. Il a concédé deux points et cinq frappes en lieu sûr en six manches.