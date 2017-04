Marilou répond aux critiques de la meilleure manière

Petite controverse à Trois fois par jour mardi. Certaines personnes n’ont pas aimé la robe de maison [faite à la main et 100 % québécoise] proposée par Marilou, en collaboration avec la designer Amélie Hébert.

La femme d’affaires a choisi de répondre aux critiques au moyen d'une story sur Instagram.

Instagram

«Les gens qui chialent font plus de bruit que les gens qui aiment et qui encouragent. Merci, les robes partent vite et vos commentaires sont si constructifs», écrit-elle en dévoilant une autre création originale.

Instagram

«On commence à emballer vos robes», poursuit-elle.

Instagram

Et pour sa finale coup-de-poing, Marilou a mentionné au détour que la robe Claudine en lin était en rupture de stock dans le small, mais qu’elle allait relancer la production et ainsi créer de l’emploi pour les femmes à Montréal.

Instagram

Voilà qui devrait faire taire quelques mauvaises langues!