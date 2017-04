Où est Marie?

Deux lectrices, France B., il y a quelque temps, et Francine J., il y a quelques jours, s'interrogeaient sur l'usage correct du verbe quitter.«Quitter» se conjugue avec un complément d’objet direct. Ex.: Marie a quitté son mari à 21 h. Mais on ne peut pas dire: Marie a quitté à 21 h. Cette phrase fautive provoquerait la question suivante: elle a quitté qui ou quoi? Au lieu de «Marie a quitté», on dira, par exemple: Marie est partie à 21 h. «Quitter» est aussi utilisé de façon fautive à la place de «démissionner». On ne dira pas «Louis a quitté après une prise de bec avec son patron», mais «Louis a démissionné après une prise de bec...»