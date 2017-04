10 choses à savoir sur la marque Ram

Véritable camion de travail, le Ram complète le trio américain avec les Ford F-150 et Chevrolet Silverado / GMC Sierra. Avec six modèles distincts (1500, 2500, 3500, châssis-cabine, ProMaster City et ProMaster), la gamme actuelle est on ne peut plus complète.

1. Dodge a introduit le Ram en 1981

La première génération a été étirée jusqu’en 1993.

2. Saviez-vous que le Ram est représenté par la tête d’un bélier?

Reconnu pour sa force, « ram » devient « bélier » lorsqu’il est traduit de l’anglais au français.

Dodge Ram 1996 Indy 500 Flickr - Greg Gjerdingen

3. Saviez-vous que le Ram était le camion officiel de la 80e édition des 500 Miles d’Indianapolis?

En effet, en 1996, pour accompagner la voiture de tête qui était une Viper GTS, Dodge a créé une édition spéciale que l’on reconnaît par sa peinture bleue, ses bandes blanches, son moteur V8 de 5,9 litres ainsi que ses roues de 17 pouces.

4. En 1997, Dodge a dévoilée le T-Rex. Il s’agissait d’un Ram muni de trois essieux, plutôt que de deux, et propulsé par un V10 de 8,0 litres.

On se demande ce qui a pu inspirer Mercedes-Benz lorsqu’elle a conçu le G63 6X6...

Dodge Ram SRT10 2004 FCA

5. De 2004 à 2006, Dodge présentait dans son catalogue une version haute performance de son Ram : le SRT10.

Ce dernier était propulsé par le V10 de 8,3 litres qui se trouvait également sous le capot de la Viper.

6. Pour surfer sur la vague de la nostalgie, Dodge a lancé en 2005 le Rumble Bee.

Cette édition qui rendait hommage au célèbre Super Bee n’était disponible qu’en noir et en jaune.

7. En 2005, Dodge a aussi levé le voile sur une version hybride de son Ram.

Ce dernier proposait une combinaison de l’électricité et d’un moteur diesel Cummins.

Dodge Ram Daytona 2005 FCA

8. En ajoutant l’édition Daytona à sa gamme en 2005, Dodge a plu à une clientèle fort nostalgique.

Cette version rappelait la légendaire Charger Daytona 1969 1/2.

9. En 2010, suite à une réorganisation, Ram est devenu une bannière à part entière au sein du groupe FCA.

Depuis ce moment, on ne doit donc plus dire « Dodge Ram ».

10. Le Ram ProMaster est un Fiat Ducato déguisé pour l’Amérique.

En Europe, il est également connu sous les noms Citroën Jumper et Peugeot Boxer.