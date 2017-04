Rafraîchissante Claudine Mercier

Le 5e spectacle en carrière de Claudine Mercier est plus qu’un spectacle d’humour. Avec du stand-up, des imitations, de la danse, de la comédie musicale et des parodies, elle offre, à elle seule, un véritable spectacle de variétés dans lequel elle met en lumière tous ses talents.

Après plusieurs années d’absence sur scène, Claudine Mercier démontre qu’elle a encore sa place dans le bassin grandissant de jeunes talents.

Elle confie d’ailleurs qu’elle a eu toutes sortes de questionnements avant d’effectuer son retour sur scène. Est-elle trop vieille? «Mike Ward défend la liberté d’expression, Patrick Lagacé la liberté journalistique, et moi, la Liberté 55», a-t-elle lancé.

Imitations

Du côté des imitations, on a eu droit à Safia Nolin, Zaz, Charlotte Cardin, Sophie Grégoire Trudeau, Shakira. Elle a excellé dans les chorégraphies contemporaines de Cœur de Pirate et Sia, «qu’on voit partout, mais qui, elle, ne voit nulle part».

Elle a touché la cible en passant dans le tordeur Donald Trump, Justin Trudeau, et la politique en général. D’autres personnalités ont été écorchées, comme Anne-Marie Losique, «qu’on croirait dessinée par une petite fille qui dépasse».

Claudine Mercier donne un spectacle qui rejoint les gens de sa génération, mais elle l’assume et s’en moque, disant que le public devrait utiliser le «hashtag matante». Elle s’est mise au défi de faire de l’humour trash pour séduire les jeunes, et les blagues salées qui sortaient de sa bouche ont eu leur effet.

Danièle Henkel et Ginette Reno

Claudine Mercier a parodié une conférence de Danièle Henkel, et ce fut particulièrement réussi, tout comme sa parodie d’En direct de l’univers avec Ginette Reno, probablement le meilleur numéro de la soirée. Un segment qui lui a permis une autre panoplie d’imitations, comme Nanette Workman, Marjo, Michèle Richard. Les spectateurs ont ensuite acclamé avec bonheur le retour de son personnage de la petite fille, qui a écorché une fois de plus la société avec son regard d’enfant.

L’humoriste s’est «payé la traite» en fin de parcours avec une série d’extraits de comédies musicales, comme Mary Poppins et Cabaret. Sans être drôle, cette séquence nous a néanmoins divertis.

Le spectacle a quelques défauts, certes, comme des transitions plus ou moins réussies et l’absence de fil conducteur. Même si on ne se tape pas sur les cuisses à tout rompre, on passe assurément un très bon moment.

Claudine Mercier sera en supplémentaire à la salle Albert-Rousseau le 21 octobre 2017.