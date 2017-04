Sophie D'Amours devient la première femme rectrice de l'histoire de l'Université Laval

Sophie D’Amours a été élue mercredi avant-midi rectrice de l’Université Laval, devenant la toute première femme à occuper cette fonction.



La professeure en génie industriel a été élue au premier tour, récoltant 50,7% des votes du collège électoral, composé de 145 membres de la communauté universitaire. Mme D’Amours a récolté 71 votes sur 140, puisque cinq membres étaient absents.



Dans cette course au rectorat qui a duré 70 jours, elle faisait face au vice-recteur exécutif Éric Bauce, qui a récolté 42,1% des votes et au doyen de la Faculté d’administration, Michel Gendron, qui en a amassé 7,1%



La nouvelle rectrice, qui est la 26e à diriger cette institution depuis sa fondation, est élue pour un mandat de cinq ans. Elle succède à Denis Brière, qui est à la tête de l’Université Laval depuis dix ans. Son mandat se termine le 31 mai.



Mme D’Amours est professeure à l’Université Laval depuis 1995. Elle a été vice-rectrice à la recherche et à la création de 2012 à 2015. Mme D'Amours copréside le comité conseil sur la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation et elle est la fille de l’ex-président du Mouvement Desjardins, Alban D’Amours.



Plus de détails à venir...