Tim Bozon jouera en Suisse

L’Eishockey Club de Kloten, une organisation de la Ligue nationale A de Suisse, a fait signer un contrat d’un an à l’attaquant Tim Bozon, mercredi.

C’est ce qu’a indiqué le site internet swisshockeynews.ch en avant-midi.

Le joueur de 23 ans, qui fut le choix de troisième tour du Canadien de Montréal au repêchage de 2012, a évolué dans la Ligue américaine et la Premier AA Hockey League (ECHL) cette saison. Avec les Thunderbirds de Springfield, club-école des Panthers de la Floride, il a inscrit huit buts et sept mentions d’aide pour 15 points en 43 matchs. L’ailier a ajouté trois filets et autant d’aides en 14 sorties avec les Monarchs de Manchester dans l’ECHL.

Bozon a par ailleurs joué avec les équipes des moins de 20 et 17 ans de l’EHC Kloten en 2009 et 2010.