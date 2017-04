Nouvelle rectrice de l'Université Laval: «Un changement de mentalité, ça va faire du bien», dit Labeaume

Le maire de Québec se réjouit de l’élection de Sophie D’Amours qui a remporté la course au rectorat de l’Université Laval. Son arrivée, selon lui, est annonciatrice d’un «changement de mentalité» qui sera le bienvenu sur le campus.



Interrogé sur l’élection de Mme D’Amours, mercredi matin, Régis Labeaume n’a pas tari d’éloges à l’endroit de celle qu’il dit connaître «depuis un bon moment». La Ville de Québec et l’Université Laval, croit-il, collaboreront davantage dans les prochaines années.

«J’adore que ça soit une femme comme Sophie; si vous regardez le background de Sophie, c’est une femme qui a travaillé énormément dans la recherche et la valorisation de la recherche. Quand Sophie est venue me voir, je leur ai dit : "Ça ne se peut pas que l’Université et la Ville ne travaillent pas plus étroitement" (...) Sophie, elle pense exactement la même chose», a réagi le maire, blâmant sans détour la précédente administration à cet égard.



«Ça annonce un changement et peut-être qu’on est rendus là, je pense qu’on est rendus là», a-t-il renchéri.



Une flèche à Brière



À son avis, la défaite d’Éric Bauce est attribuable au fait qu’il était associé à l’administration contestée du recteur Denis Brière, critiqué notamment l’automne dernier pour sa gestion de crise dans la foulée d’une vague d’agressions sexuelles sur le campus. Sans jamais le nommer, le maire n’a pas mâché ses mots à l’endroit de M. Brière.



«Moi, j’ai adoré le travail qu’Éric a fait. Je pense qu’il souffre du règne de son patron. Ce n’est pas de la faute d’Éric Bauce mais à un moment donné, un changement de mentalité, ça va faire du bien, une femme, ça va faire du bien aussi parce qu’avec ce qui s’est passé dans les derniers mois, on a senti que notre niveau de préoccupation pour certains évènements n’étaient pas le même», a-t-il ajouté.



«Ça a fait très mal à l’organisation. Moi, comme citoyen de Québec, j’étais extrêmement déçu. C’est peut-être générationnel aussi. L’esprit sur le campus devrait changer, je pense.»