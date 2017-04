Une vie marquée pour la victime et l’accusé

C’est une sentence difficile que le juge Jean Asselin aura à rendre dans un dossier de voies de fait graves puisque d’un côté, il y a une innocente victime, cruellement balafrée par une machette et de l’autre, l’accusé, dont le «récit de vie» témoigne «d’une pauvre histoire».

Au sens propre comme au figuré, la date du 28 octobre 2015 aura marqué à jamais la vie et le visage de Kathy Bolduc qui, alors qu’elle dormait chez une amie, a été attaqué sauvagement par le frère de cette dernière, Yannick Fortin.

Visage mutilé

Le jeune homme, alors âgé de 22 ans, était en «psychose toxique» après une consommation volontaire de dérivé de cannabis et, alors qu’il n’y avait jamais eu «d’animosité» entre la victime et son agresseur, Fortin est venu changer irrémédiablement son destin et celui de la jeune femme.

«La seule chose que j’aimais sur moi était mon visage et celui-ci a été détruit à jamais... Quand je vois les gens me regarder comme si j’étais un monstre, c’est excessivement difficile», a témoigné la dame aujourd’hui âgée de 28 ans.

«Mon client, pour sa part, lorsqu’il a dégelé, le lendemain matin à Orsainville, a rapidement compris les torts qu’il venait de causer», a plaidé l’avocat de Fortin, Me Simon Roy, en précisant comprendre la douleur et le ressentiment qui habitent la victime.

Enfance difficile

Il a cependant souligné à la Cour que pour rendre une sentence, il fallait prendre en compte tout les éléments, incluant «la vie de mon client».

Dès l’âge de huit ans, l’accusé a reçu un diagnostic de «légère déficience intellectuelle», ce qui a miné son parcours scolaire. Il a été victime des railleries de ses camarades de classe en raison de son orientation sexuelle, puis, les «familles d’accueil» sont apparues dans sa vie.

«Nous ne naissons pas tous égaux... mais, au final, que mon client soit condamné à un jour de prison ou à cent ans d’emprisonnement, rien n’effacera jamais ce qu’il a fait», a-t-il ajouté.

Si le poursuivant réclame une peine variant de cinq ans à sept ans et demi, la défense, elle, propose plutôt une sentence variant de 36 à 42 mois «pour que ce jeune homme puisse, un jour, être un acquis pour la société».