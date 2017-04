107 M$ arrachés aux familles

Le gouvernement Couillard a puisé 107 millions $ de plus dans les poches de 145 000 familles, sur un an, en modulant les tarifs de garde selon les revenus des parents.

Pour la première fois, Le Journal a obtenu les sommes versées au fisc par tranche d’imposition et le nombre de ménages touchés par la mesure. Ces données concernent la première année d’application, pour l’année d’imposition 2015, qui a pris par surprise les parents du Québec.

Alors que le premier mai – date limite pour payer ses impôts – approche, les parents sont de nouveau forcés de se serrer la ceinture. Pour Karine Lapierre, une jeune mère de famille de Longueuil, la pilule ne passe toujours pas.

«La première année, c’était le free-for-all. L’auto a brisé et on n’avait pas d’argent, il a fallu en mettre sur la carte de crédit. Cette année, on a pu s’ajuster et on ne l’a pas trop senti. Mais on se rend compte que cet argent ne va pas dans les activités pour les enfants, on fait attention à l’épicerie», lance-t-elle.

«On nous fait une jambette»

Mme Lapierre et son conjoint ont dû débourser 2100 $ au moment de faire leur déclaration d’impôt en plus du tarif de base qu’ils paient déjà pour leur fils de quatre ans et demi, qui fréquente un CPE.

Avec un deuxième enfant en bas âge, la facture de l’an prochain sera encore plus élevée. Elle déplore qu’au même moment, des activités soient coupées pour des raisons budgétaires dans son CPE, comme les activités de fin d’année.

François Talbot, de Québec, est un père de trois fillettes. Sa quittance s’élève à 3400 $.

«On a de jeunes enfants, un début de carrière et une première maison, et là on nous fait une jambette. Je trouve ça injuste, je paie déjà des impôts. On hérite déjà des déficits de régimes de retraite de la génération d’avant et là, en plus, on vise directement les jeunes avec une taxe», déplore-t-il.

«Ça écœure»

Pour sa part, Dominic Lussier de Saint-Hyacinthe a deux fils. Pour l’instant, seul son plus vieux fréquente un centre de garde et il paie près de 1300 $ en frais additionnels. «Ça écœure, a-t-il lancé. J’ai toujours trouvé qu’un programme de garderie pas chère était une bonne idée. J’étais content de payer pour ça, pour aider les familles. Au moment où j’en ai besoin, je trouve ça injuste qu’on me demande de payer plus», a-t-il dit.

Sur les 145 000 familles qui ont dû décaisser une somme additionnelle, près de 7200 parents ont dû s’entendre avec le fisc, incapables de payer leur facture, selon un document obtenu par Le Journal.

La «taxe famille frappe tout le monde», déplore l’opposition

La «taxe famille» a durement frappé les familles du Québec dénoncent les partis d’opposition.

«La taxe famille a frappé tout le monde, 145 000 familles, c’est beaucoup. Ils ont taxé les familles et coupé dans le réseau des services de garde en même temps, c’est facile d’équilibrer les finances publiques comme ça», a pesté le critique péquiste Nicolas Marceau.

Il déplore que 7500 contribuables aient dû négocier une entente avec le fisc pour éponger leur dette. «C’est ça, un choc tarifaire», a-t-il dit.

Le caquiste François Bonnardel trouve que ce nombre «élevé» démontre la fragilité des finances des jeunes familles du Québec. «Ce 107 M$, il s’est fait sur le dos des familles et ça confirme aussi la précarité des finances des ménages avec 7500 ententes de paiement. C’est majeur», a dénoncé le député de Granby.

Nombre «pas si élevé»

Pour le fiscaliste François Vaillancourt du groupe de recherche CIRANO, le nombre de parents incapables de payer n’est pas si élevé. «25 000, ça aurait été catastrophique, mais là ça ne me semble pas si élevé», a-t-il noté. Il croit toutefois que la majorité des parents en difficultés se retrouvent dans les fourchettes de revenu les plus basses puisque ce sont eux qui n’ont pas de coussin financier.

Au bureau du ministre de la Famille Sébastien Proulx, Marie B. Deschamps souligne que la modulation permet «d’assurer la pérennité et la qualité» des services et ramène la contribution des parents à 18 % du coût des services.

Elle indique aussi que 34 % des ménages n’ont subi aucune hausse et que «60 % des familles payent moins que ce que le gouvernement précédent avait prévu de leur faire payer, soit 9 $ par jour» et que le gouvernement a réduit de 50 % la contribution additionnelle pour le deuxième enfant.