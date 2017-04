NOËL, Marcel



À l'I.U.S.M.Q., le 20 avril 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Marcel Noël, fils de feu Joseph Noël et feu Donalda Champigny. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Christine (Jean Auclair), Julye (Martin Doyer), David (Karine Perron) et leur mère Monique Cantin; ses petits-enfants: Christopher et Vicky. Il était le frère de: feu Claude, feu Donald (feu Claudette Robitaille), feu André (Marthe St-Amand), feu Yvonne (feu Tony Dijkstra); le beau-frère de: feu Paulo, feu André (Huguette Durand), Jean-Marie, Pauline, Thérèse. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'I.U.S.M.Q. pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél : 418-683-8666.