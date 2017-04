DUPLAIN BELLERIVE, Simone



Au centre d'hébergement Les Jardins du Haut Saint-Laurent à Saint-Augustin, le 15 avril 2017, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédée dame Simone Duplain, épouse de feu monsieur Léo Bellerive (1984). Elle a longtemps demeuré à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 28 avril 2017 de 19 h à 21 h etde 8 h 30 à 9 h 45.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Madame Duplain laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Florian Gingras), Yvon (Henriette Vézina), Daniel (Francine Jobin), Mario (Louise Bernard) et Martine (Denis Labrecque); ses petits-enfants: Stéphane, Patrick, David, Julie, Claudine, Mélissa, Nathalie, Jeannie, Meggie, Sarah et Geneviève; ses 7 arrière-petits-enfants: sa sœur Gilberte Duplain Claveau ainsi que madame Jacqueline De Coninck et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour les bons soins prodigués tout au long de ces 8 années et demie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Raymond (331, rue Saint Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1J8 - 418-337-2517).