TURMEL, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 avril 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur André Turmel, ex-entrepreneur en plomberie, époux de madame Gabrielle Fournier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il était le père de feu Paule, feu Danielle et de Isabelle (François Lelièvre). Outre son épouse et sa fille, il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Francis (Rose Deshaies) et Layla (Thomas Paradis); ses frères et soeurs: feu Jacques (Jeannette Théberge), feu Raymond (Huguette Beaulieu), feu Madeleine (Rodrigue Lambert), Robert (France Chapdeleine), feu Gilles (Louise Marois (son conjoint Ovide Carré)), Michel (Johanna Raetson), Noëlle, feu Nina (feu Louis Huot), feu Ginette (Yvon Johansen), Carole (Raynald Bouillon) et Réal (Cathy Lu); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fournier: René (Alida Bisson), feu Paul-Émile (Raymonde Morin), Robert (feu Angéline Lacasse), Louise (feu Maurice Morin), Noëlla (feu Rosaire Fournier) et Evelyne (Eddy Guillemette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 11h30.