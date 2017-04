BEAUPRÉ, Michel



À son domicile, entouré de l'amour de sa famille, le 24 avril 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé Michel Beaupré, époux de Denise Blanchette. Il demeurait à Cap-Rouge (Québec).La famille vous accueillera à l'église 1h30 avant la cérémonie. Michel laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; ses enfants: Éric (Brigitte Lachance), Nathalie (Normand Gaudet); ses petits-enfants: Laurie, Nathan, Sandrine et Tristan; sa belle-mère Thérèse Plourde; son frère et ses sœurs: Madeleine (Réal Trudeau), feu Pauline (feu Guy Bellehumeur), feu Marielle, feu André (Carmen Cregheur); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blanchette: Jacques (Marie Gilbert), feu Suzanne (Claude Morin), Pauline (Jacques Lamarche), Jean-Pierre (Sylvie Béchard), feu Sylvain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement Gabriel Gingras prêtre, le docteur Yves Bolduc, Martin Vézina infirmier du CLSC Sainte-Foy-Sillery-Laurentien, l'équipe O.R.L. de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que Gabrielle Chartier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc G1S 3G3, tél : 418-683-8666, www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.