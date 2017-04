DUCHAINE, Marie



Au CISSS - Laurentides Centre d'hébergement Youville, le 8 avril 2017, à l'âge de 101 ans et 8 mois, est décédé madame Marie Duchaine, épouse de feu monsieur Omer Hovington, fille de feu madame Mathilda Desbiens et de feu monsieur David Duchaine. Elle demeurait à Saint-Jérôme.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 28 avril 2017 de 18h à 21h.L'inhumation se fera au cimetière Ste-Anne de Portneuf à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Claude (Yolande), Jeanne (Fred), Thérèse (feu Fortuna), Monique (feu Guy, feu Florian, Louis), Fernand (Lucille), Rosane (René), Robert (Lyne), Jacques (Danielle), Marcelle, France, feu Pierre, feu Lucien (Francine); ses 23 petits-enfants; ses 27 arrière-petits-enfants; ses 2 arrière-arrière-petits-enfants; sa soeur Thérèse Duchaine (feu Claude Turcotte), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.