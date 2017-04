AUCLAIR, Marie-Anna Duguay



À la résidence la Belle Époque, le 23 avril 2017, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée madame Marie-Anna Duguay, épouse de feu monsieur Paul-Émile Auclair. Elle demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueillera le vendredi 28 avril de 19 h à 22 h au salon commémoratifjour des funérailles, la famille vous accueillera directement àà compter de 13 het de là au cimetière paroissial. Madame Duguay laisse dans le deuil ses enfants : Marie Paule (Louis Paul Fortier), Marcelle (Yvan Tremblay), Laval, Gisèle (Paul Gérard Clavet), Pierrette (Fernand Parent), Jean-Yves (France Fortier), Jean-Pierre (Johanne Labrecque) et Johanne (Daniel Côté) ; sa belle-fille Lorraine Goudreault (feu Réjean Auclair) ; ses petits-enfants : Patrice et Liette Fortier, Michel, Mario, Guylaine et Annick Tremblay, Dany et Chantal Parent, Julie et Éric Auclair, Sylvain Clavet, Melissa Auclair et Jean-Philippe Côté ; plusieurs arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants ; ses soeurs Rollande (feu Marcel Thomassin) et Monique; ses belles-soeurs : Gemma Brin d'Amour (feu Roméo Duguay), Bernadette (feu Noël Duguay), Pierrette Verret (feu Jean-Robert Duguay) et Colette Hurteau (feu Lionel Duguay) ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Auclair : Arthur (feu Lucille Fortier), Roger, Cécile Goudreault (feu Pierre Auclair), Françoise Fortier (feu Jean-Louis Auclair), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la grand-mère de feu Vincent Auclair, la soeur de feu : Arthur (feu Blandine Verret), Jean (feu Béatrice Vallée), Georges (feu Germaine Vallée) et Joseph (feu Juliette Verret). La famille tient à remercier la résidence la Belle Époque pour les bons soins et leur dévouement. Merci spécial au personnel du CIUSSSCN de Beauport pour leur support ainsi que le personnel de la résidence de Longpré pour les belles années de notre mère dans leur résidence.