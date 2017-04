DUPONT, Rachel Poulin



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 14 avril 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Rachel Poulin, épouse de feu monsieur Armand Dupont et fille de feu monsieur Louis Poulin et de feu dame Angelina Simard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.et de là au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Yvan Bilodeau Jr.), Daniel et Gaétan (Manon Rochette); ses petits-enfants: Carl Bilodeau Dupont, Priscilla, Christina et Gabriel Dupont. Elle était la sœur de: feu René (feu Lucienne Boucher), feu Irène (feu Georges Gaulin), feu Raymond (feu Marielle Giguère), feu Rita (feu Jean-Roch Gauthier), feu Thérèse (feu Denis Gagné), Gérard (Ghislaine Gagnon), feu Marina (feu Gérard Gobeil) et Lise (Raymond Lachance). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Georgette (Sylvain Gauvin), Roger (Armande Simard), feu Henri (feu Gertrude Michel), feu Gérard (Nicole Fortin), Fernand (Fleurette Fortier), Yvette, Marcel (Yvette Tremblay), Thérèse (Jean-Guy Cantin), feu Gabriel, Antoine (Danielle Fortin), Édouard, Noëlla (feu Gilles Couture), Lauréat (Denise Bernard), Raymond et Ghislaine (André Corbin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents, ami(e)s et plus particulièrement sa grande amie Céline Plourde (Loïc Nadeau). La famille tient à remercier les soins coronariens de l'Hôpital St-François d'Assise pour les soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (St-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, Tél: 418-525-4385.