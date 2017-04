HAMEL, Solange



À l'Hôpital régional de Portneuf, à Saint-Raymond, le 24 avril 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Solange Hamel, fille de feu Adelard Hamel et de feu Cécile Martel. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 11 h 50,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Solange laisse dans le deuil ses fils: Luc (Marie-Claude Trépanier) et Pascal; ses petits-enfants: Jean-Simon (Elisabeth Alain) et Émilie; son ami Christian Lepire; ses frères et sœurs: feu Florian, Lucille (Lauréat Noreau), feu Lise (Victorin Martel), Robert, Nicole (Jean-Robert Turcotte), Marcel (Louise Corneau), Thérèse (Nelson Langevin), Gemma (Michel Genois), Rolande (Jean Bordeleau), feu Charlotte (Jean Dion) et Colette (Michel Lefebvre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pépin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5. Des formulaires seront disponibles au salon.