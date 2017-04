LABONTÉ, Hubert



À son domicile, le 16 avril 2017, à l'âge de 57 ans, est décédé M. Hubert Labonté, vice-président de Jean Leclerc Excavation inc., fils de feu M. André Labonté et de feu Mme Gérardine Larouche. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 28 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Samedi jour des funérailles de 9h à 10h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa sœur: Edith (Gilles Manhès); son filleul: Didier Manhès; sa grande amie Marcelle Bureau, Mme Murielle Grenier dont le soutien lui était si précieux; les membres de la famille Larouche: Raymond (Denise Roy), Yvette (Marius Deblois); les membres de la famille Labonté: Fleur-Ange (Gérard Hotte), Gilberte Labonté Rainvilleainsi que plusieurs cousins, cousines, son associé et complice de toujours Jean Leclerc et la grande famille de Jean Leclerc Excavation inc et ses nombreux amis(e)s dont Danielle et Louise, Jean-François et Dominique, Jacques, Diane et Jean-Marc, Louise B., André, Brigitte, France et Walter, Françoise, Julie et Jean-Martin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, av des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél: 418 682-6387, www.fmcoeur,qc.ca