LANGLAIS, Constant



Au Centre d'hébergement du Sacré-Cœur de Québec, le 15 avril 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Constant Langlais, époux de feu Micheline Sansfaçon, fils de feu Alexandre Langlais et de feu Alice Pelletier. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son fils: Marc (Nicole Racicot); son petit-fils: Guillaume Langlais; ses frères et sœurs: Jean-Marie (Lise Guillemette), Marguerite (Feu Wilfrid Ratté), Gertrude (feu Marcel Robert); ses belles-sœurs: Cécile Boily (feu Cyrille Langlais), feu Claudette Sansfaçon (Yvon-Robert Morin) et Louise Sansfaçon (Claude Ouellet). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 5 mai 2017 de 19h à 21h ainsi que samedi 6 mai de 12h à 13h45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour le personnel du Centre d'hébergement Sacré-Cœur pour plus de 5 années de très bons soins, pour leur dévouement et leur compassion. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Vieille-Capitale (Pour de Centre d'hébergement du Sacré-Cœur de Québec) (1 Avenue du Sacré Coeur, Ville de Québec, Qc G1N 2W1). Pour rendre hommage à M. Langlais, nous vous invitons à visiter notre site Internet www. Dignitequebec.com