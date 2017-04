33 choses que seules les personnes qui vont au Costco vont comprendre

Aller chez Costco, c’est une expérience en soi. Si vous êtes membre de cette grande surface, vous vous reconnaitrez assurément dans les points suivants.

1. Ressentir en sentiment de fierté quand le préposé à la sécurité demande à voir ta carte de membre.

2. Éviter de manger avant d’y aller, pour pouvoir se bourrer la face dans les nombreuses dégustations.

3. Se créer des besoins inutiles à chaque nouvelle allée.

4. Se laisser tenter par la petite crème glacée molle à la fin du parcours.

5. Avoir des idées de grandeur, mais réaliser que sa voiture ne peut accueillir que la moitié de ses achats.

6. Acheter le paquet d’épinards, de salade mixte et de roquette. Ne pas avoir le temps de tout consommer en une semaine.

7. Repartir avec un camembert de 32 livres, réaliser une semaine plus tard que ton jean ne te fait plus.

8. Planifier ses cadeaux de Noël en juillet.

9. Aller regarder les montures de lunettes de l’Opti-Club, même si tu as une vue de 25/25.

10. Regretter de s’y rendre durant le weekend et se promettre qu’on ne se fera plus prendre!

11. Laisser tomber son régime végétarien parce que les filets mignons te font de l’œil au tiers du prix.

12. Hésiter devant les cartouches d’encre d’ordinateur, parce que c’est quand même «70 piastres!» Se rendre compte une semaine plus tard qu’on aurait dû les acheter.

13. Acheter le pot d’olives farcies au feta pour ne pas décevoir la madame qui te l’a fait déguster.

14. Prétendre que tu vas acheter le pot d’olives farcies au feta pour ne pas décevoir la madame qui te l’a fait déguster et le laisser timidement dans l’allée suivante.

15. Rire du monde qui s’habille au Costco pour finalement passer une heure a essayer du linge qui n’est finalement vraiment pas si pire.

16. Se permettre de s’acheter des sous-vêtements Calvin Klein, car la boîte est 25 fois moins chère qu’au La Baie.

17. Éprouver un sentiment de découragement en arrivant à la file d’attente.

18. Avoir l’impression de jouer à Tetris pour faire «fitter» toutes tes boîtes dans l’auto.

19. Se faire «gosser» par ses amis gratteux qui ne veulent pas payer les frais de la carte de membre, mais qui adorent passer leur commande.

20. Être vraiment heureux de payer si peu cher pour du papier de toilette.

21. Se taper un mal de ventre, car tu as mangé le sac de fromage en grains au complet durant la visite du magasin.

22. Arriver à la caisse et réaliser que ta carte de membre est échue. La renouveler sur le champ. Comprendre que la facture a grimpé de 60$.

23. Réaliser une fois à la maison que ton frigo a une capacité maximale. Passer une heure à le réorganiser pour faire rentrer tout le stock.

24. Pouvoir se faire rembourser n’importe quel produit, sans facture et après la date d’expiration.

25. Se rendre au Costco pour ses achats routiniers et ressortir avec une télé dernier cri.

26. Être encore sous le choc que le rouleau de papier d’aluminium déroule encore, et ce, un an plus tard.

27. Passer 45 minutes devant le kiosque de revues à potins pour se mettre à jour.

28. Reluquer les paniers des autres membres et les juger.

29. Éviter la rangée des bonbons et du chocolat. Revenir sur sa décision et repartir avec quelques «cochonneries» bien méritées.

30. Avoir des sueurs froides au moment de payer. Se rassurer en se disant qu’on reviendra seulement dans deux mois.

31. Se demander quel genre de personne fait réellement le plein de sa voiture au Costco.

32. Le combo hot-dog et boisson gazeuse est un must à la fin. Il faut bien se récompenser pour avoir survécu!

33. Juger son entourage pour fréquenter cette grande surface. Réaliser qu'on est aussi devenu un petit monsieur ou petite madame Costco.