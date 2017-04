DION, Gisèle Noël



À son domicile, le 21 avril 2017, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Gisèle Noël épouse de M. Jean-Marc Dion. Elle était native de Saint-Paul-de-Montmagny. La famille vous accueillera:le vendredi 28 avril 2017 de 19h à 21h30, le samedi 29 avril 2017 de 10h à 13h45.Elle est allée rejoindre son fils Carl, ses parents : M. Antonio et Mme Jacqueline ainsi que son frère Sylvain. Elle laisse dans le deuil outre son époux Jean-Marc, son fils Jean-François (Valéry Pelchat-Beaudoin), ses frères et ses sœurs : Lorraine (feu Paul-André Fontaine), Solange (Lisette Savoie), Roger, André (Line Breton), Linda (Claude Veilleux), Carole (feu Daniel Labrecque), feu Sylvain (Nathalie Langlois) et Johanne (Michel Leblond) ses beaux-frères et ses belles-soeurs : feu Raymond (feu Simone Boucher), feu Roméo (Laurette Bernier), Conrad (Judith Roy), Denis (Denise Kirouac), Francine (Jacques Godbout), Paul (Guy Racine), Marjolaine (Pierre Guay), Linda (Christian Laferrière) et Yvon (Agathe Chabot); sa filleule et son filleul : Sophie Veilleux et Maxime Dion. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Des dons à la fondation Hôtel-Dieu de Lévis, www.fhdl.ca